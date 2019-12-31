В первые дни года на Ямале пройдет больше ста спортивных мероприятий

СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-31T14:31:26+03:00

В первые дни года на Ямале пройдет 123 спортивных мероприятия Фото: pixabay.com

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На Ямале, как по всей России, ежегодно в период новогодних праздников проводится Декада спорта и здоровья.

В первые дни нового 2020 года с 1 по 8 января в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа запланировано 123 физкультурных и спортивных мероприятий.

Самые популярные из них, массовые катания на коньках и лыжах. Для детей подготовлены «Веселые старты», «Зимние забавы», «Игры на призы Деда Мороза».

Как сообщили в департаменте по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа, опыт предыдущих лет показывает, что самыми востребованными и любимыми являются подвижные виды спорта, поэтому практически в каждом муниципальном образовании округа пройдут новогодние и рождественские турниры по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису.

Между тем, спортсмены не прекратят свой учебно-тренировочный процесс, поэтому, соответственно и учреждения физкультурной и спортивной направленности будут работать в штатном режиме.

В уходящем году в эти дни было организовано 144 массовых физкультурных мероприятий, в них приняли участие более 16 000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU