2019-12-31T14:31:26+03:00
Спорт

В первые дни года на Ямале пройдет больше ста спортивных мероприятий

Регион присоединился ко Всероссийской Декаде спорта и здоровья
Анна Полякова
Поделиться:
В первые дни года на Ямале пройдет 123 спортивных мероприятия Фото: pixabay.comВ первые дни года на Ямале пройдет 123 спортивных мероприятия Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На Ямале, как по всей России, ежегодно в период новогодних праздников проводится Декада спорта и здоровья.

В первые дни нового 2020 года с 1 по 8 января в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа запланировано 123 физкультурных и спортивных мероприятий.

Самые популярные из них, массовые катания на коньках и лыжах. Для детей подготовлены «Веселые старты», «Зимние забавы», «Игры на призы Деда Мороза».

Как сообщили в департаменте по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа, опыт предыдущих лет показывает, что самыми востребованными и любимыми являются подвижные виды спорта, поэтому практически в каждом муниципальном образовании округа пройдут новогодние и рождественские турниры по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису.

Между тем, спортсмены не прекратят свой учебно-тренировочный процесс, поэтому, соответственно и учреждения физкультурной и спортивной направленности будут работать в штатном режиме.

В уходящем году в эти дни было организовано 144 массовых физкультурных мероприятий, в них приняли участие более 16 000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В первые дни года на Ямале пройдет больше ста спортивных мероприятий
Губернатор Тюменской области поздравил жителей Ямала с Новым годом
В Губкинском готовится к открытию одна из самых современных школ на Ямале
Мусорного коллапса в новогодние праздники на Ямале не будет
В Новом Уренгое директор потратил на себя почти миллион из зарплаты работников
В Лабытнанги выбирают имя приюту для бездомных животных
На трассе Сургут – Салехард за сутки случилось два ДТП с пострадавшими
На Ямале из-за непогоды закрыли три из четырех зимников
В Уренгое в ДТП пострадали два ребенка
Надымчан будут учить снимать стресс на рабочем месте
Погода на Ямале 31 декабря: усиление ветра до 23 м/с
В Тарко-Сале отремонтировали дом культуры «Юбилейный»
«Умный транспорт» прибыл в Надым
В Пуровском районе избавились от 80 тысяч кубометров мусора
Прокуратура Муравленко закрыла сайты с «учебным пособием» для уклонистов
В ямальскойм селе открыли библиотеку нового типа
На Ямале прогнозируется сильный ветер в последний день года