В новогоднюю ночь салехардцев ждет праздничный салют

СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-31T15:11:12+03:00

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Жителей Салехарда в новогодние дни их ждет яркая, насыщенная культурная программа. Мероприятия начнутся уже в новогоднюю ночь, сообщили в администрации ямальской столицы.

1 января в 00.30 на главной площади города состоится театрализованная новогодняя программа «С Новым годом, салехардцы!». В ней примут участие артисты творческого объединения «Эксперимент».

Завершением праздничной программы для всех жителей и гостей города станет праздничный фейерверк. Россыпь ярких огней окрасит небо над рекой Шайтанка в 01.00 час ночи. Рождество жителям города также предлагается отметить вместе. 5 и 7 января на главной площади города всех ждет праздничная программа «Рождественская елка».

Традиционно в Салехарде установили пять новогодних елей – три из них находятся в разных районах города, такое решение городских властей продиктовано желанием обустроить праздничные площадки в шаговой доступности для всех жителей города.

Как ранее сообщалось, в этом году запускать фейерверки в Салехарде разрешили на четырех площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU