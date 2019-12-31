2019-12-31T12:31:04+03:00
Общество

В Губкинском готовится к открытию одна из самых современных школ на Ямале

Для учеников обустроят стрелковый тир, кабинет робототехники, класс для монтажа фильмов
Анна Полякова
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Новейшая школа Губкинского ждёт мебель Фото: Администрация ГубкинскогоНовейшая школа Губкинского ждёт мебель Фото: Администрация Губкинского
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Строительство и реконструкция школы №5 Губкинского почти завершены. Старый корпус уже готов, а в новом осталось немного отделочных работ, сообщает администрация города. В январе в школу начнут привозить мебель и современное оборудование. Уже в 2020 году ученики школы №5, которые временно занимаются в школе №7, сядут за парты в новом здании.

Школу №5 смогут посещать 800 детей одновременно в первую смену. Кстати, именно для этого в школе два спортзала – для младших и старших школьников отдельно. Во вторую смену учеников займут разнообразными дополнительными занятиями.

В цокольном помещении обустроят стрелковый тир. В школе появится зимний сад, кабинет робототехники, танцевальный зал, класс для монтажа фильмов. Для изучения естественных наук кабинеты будут оснащены современными лабораториями.

Глава Губкинского Андрей Гаранин уверен, что это будет одна из самых современных школ на Ямале.

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В Губкинском готовится к открытию новейшая школа
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ИСТОЧНИК KP.RU

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