СЕГОДНЯ 08:53 2019-12-31T08:54:53+03:00

На трассе Сургут – Салехард за сутки случилось два ДТП с пострадавшими Фото: Госавтоинспекция Ямала

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На трассе Сургут – Салехард 30 декабря в авариях пострадали два человека. В Пуровском районе в 01.55 на 488 км автодороги столкнулись две иномарки. Водитель автомобиля Lifan не учёл безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении Renault. В результате травмы получил водитель китайского автомобиля.

В этот же день в 13.00 на 354 км той же трассы в районе Муравленко водитель Mazda вылетел на встречную полосу и столкнулся с Renault. В результате ДТП пассажир лихача госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых травмировано пять человек, среди которых два ребёнка.

С начала 2019 года в 4957 зарегистрированных ДТП погибли 34 человека и 551 травмированы, в их числе 67 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU