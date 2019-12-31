На Ямале из-за непогоды закрыли три из четырех зимников
На Ямале по метеоусловиям сегодня, 31 декабря, закрыли еще один зимник. Проезд по сезонной трассе Коротчаево - Красноселькуп с 8:00 запрещен в связи с ухудшением погодных условий, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Движение по трассе Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги закрыто еще с вечера 29 декабря. 30 декабря с 8:30 приостановлено движение по сезонной трассе Надым – Салехард. Погодные условия не соответствуют безопасному движению.
На зимнике Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале ведутся работы по установке границ проезжей части. Как только позволит толщина льда, тяжёлая техника выйдет на устройство трассы.
Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.
ИСТОЧНИК KP.RU