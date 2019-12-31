В Уренгое в ДТП пострадали два ребенка

СЕГОДНЯ 07:38 2019-12-31T07:38:06+03:00

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В поселке Уренгой Пуровского района иномарка врезалась металлическое дорожное ограждение. Авария произошла 30 декабря в 19.00 на территории 4 микрорайона. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля Volkswagen, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В результате ДТП травмированы три пассажира, в их числе два ребёнка.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых травмировано пять человек, среди которых два ребёнка.

С начала 2019 года в 4957 зарегистрированных ДТП погибли 34 человека и 551 травмированы, в их числе 67 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU