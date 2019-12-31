2019-12-31T10:27:28+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое директор потратил на себя почти миллион из зарплаты работников

Суд оштрафовал его 110 тысяч рублей
Анна Полякова
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В Новом Уренгое директор тратил зарплату работников на собственные нуждыВ Новом Уренгое директор тратил зарплату работников на собственные нуждыФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое руководителя коммерческой организации признали виновным в полной невыплате зарплаты. С ноября 2017 по март 2019 года директор не платил 17 сотрудникам.

При этом, как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, он имел достаточные денежные средства и финансовую возможность. В результате он задолжал работникам свыше 900 тысяч рублей. Как выяснилось, в это время гендиректор обналичил 1 780 тысяч рублей, которые израсходовал на личные нужды.

Суда назначил ему наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и некоммерческих организациях в сфере строительной деятельности, сроком на 1 год 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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