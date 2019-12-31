Надымчан будут учить снимать стресс на рабочем месте

СЕГОДНЯ 06:28 2019-12-31T06:28:22+03:00

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Ямальский центр медицинской профилактики и управление соцпрограмм Надымского района будут сотрудничать при внедрении корпоративной программы «Сохранение психологического здоровья и благополучия работников». Подписи под документом о взаимодействии поставили главврач Сергей Токарев начальник управления Олег Хрин.

Реализация таких программ запланирована в рамках нацпроекта «Демография». В каждом муниципалитете будет выбрано пять пилотных организаций. Профилактологи будут оказывать методическую и консультативную помощь, координировать работу работодателей.

- В управлении соцпрограмм выбрали направление, связанное со снятием стресса на рабочем месте, и с этим трудовым коллективом, в первую очередь, будет взаимодействовать психолог. Запланированы «встречи благополучия», динамическая оценка уровня стрессированности, обучение работников, руководителей и «лидеров психологического благополучия», организация дней психоэмоционального здоровья, - рассказал Сергей Токарев.

Напомним, что корпоративные программы разработаны специалистами Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ. Ямальский центр медпрофилактики адаптировал их к северным условиям. Работодателям предлагаются на выбор пять направлений - по повышению физической активности, профилактике табакокурения, здоровому питанию, психологическому здоровью и снижению потребления алкоголя, сообщили в депздраве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU