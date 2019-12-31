СЕГОДНЯ 05:28 2019-12-31T05:28:03+03:00

Погода на Ямале 31 декабря:усиление ветра до 23 м/с Фото: Анна Полякова

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Во вторник, 31 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 12 градусов, пасмурно, весь день будет идти снег. Ветер юго-западный 12 м/с.

В Ноябрьске -18 градусов, ясная погода, без осадков. Ветер южный 12 м/с.

В Новом Уренгое -14 градусов, пасмурная погода после обеда сменится на ясную, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 16 м/с с порывами до 23 м/с.

В Надыме -14 градусов, пасмурно, без осадков. Южный ветер 15 м/с. Порывы могут достигать 21 м/с.

В Губкинском - 16 градусов, солнечно, без осадков. Ветер южный 14 м/с, порывы до 20 м/с.

В Тарко-Сале - 15 градусов, солнечно, без осадков. Ветер южный 11 м/с.

В Муравленко -17 градусов, днем - солнечно и без осадков. Ветер южный 12 м/с, порывы до 21 м/с.

В Лабытнанги -12 градусов, пасмурно, снег. Юго-западный ветер 11 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU