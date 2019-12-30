2019-12-30T16:19:06+03:00
Общество

В Тарко-Сале отремонтировали дом культуры «Юбилейный»

После обновления в учреждении значительно потеплело
Анна Полякова
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В Тарко-Сале отремонтировали дом культуры «Юбилейный» Фото: puradm.ruВ Тарко-Сале отремонтировали дом культуры «Юбилейный» Фото: puradm.ru
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В Тарко-Сале завершилась реконструкция дома культуры «Юбилейный». Капитальный ремонт здания входит в план мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия со Дня Великой Победы, сообщили в администрации Пуровского района.

По словам директора ДК «Юбилейный» Ирины Марченко, после ремонта в учреждении значительно потеплело. Оценили сотрудники учреждения и появившиеся удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья - в доме культуры регулярно проводятся мероприятия для горожан этой категории.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья в обновленном ДК вместо пандуса появился автоматический подъёмник. При входе в здание убрали высокие пороги. По периметру укрепили фундамент и полностью заменили крыльцо. Для посетителей предусмотрели металлические ограждения на лестницах у главного и запасного входов.

Средства на капитальный ремонт выделены из окружного бюджета. Напомним, еще в начале осени дорожники реконструировали и площадь перед «Юбилейным». По поручению главы района в преддверии 75-летия Великой Победы она обрела новый вид: именно на ней таркосалинцы праздничным парадом отмечают главный праздник страны.

На базе ДК «Юбилейный», который отрылся в 1987 году, работают клубные формирования для разных возрастных категорий, в которых занимаются 342 таркосалинца, в том числе – юные артисты образцового хореографического коллектива «Акварели».

ИСТОЧНИК KP.RU

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