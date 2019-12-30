«Умный транспорт» прибыл в Надым

СЕГОДНЯ 15:54 2019-12-30T15:55:26+03:00

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В Надыме начал действовать «Умный транспорт». Это приложение для пользователей смартфонов на системах Android и iOS, позволяющее в режиме онлайн отслеживать движение общественного транспорта города.

Необходимое оборудование установлено и подключено на всех автобусах муниципального автотранспортного предприятия.

Теперь жители Надыма могут скорректировать время выхода на остановку и сократить время в ожидании автобуса. Кроме того, в «Умном транспорте» доступен фильтр маршрутов, который позволит скрыть ненужные иконки. Предполагается, что приложение будет особенно актуальным и востребованным в городе на Крайнем Севере.

Как пояснили в администрации Надымского района, местные жители в рамках проекта «Уютный Ямал» летом 2019 года оставляли свои предложения о том, как можно сделать город и район лучше. Одна из поступивших идей, позже вошедших в список победителей, касалась разработки приложения «Умный транспорт».

ИСТОЧНИК KP.RU