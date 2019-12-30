2019-12-30T15:29:01+03:00
Общество

В Пуровском районе избавились от 80 тысяч кубометров мусора

Помимо уборки территорий, в поселениях высаживали деревья
Анна Полякова
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В Пуровском районе избавились от 80 тысяч кубометров мусора Фото: Администрация Пуровского районаВ Пуровском районе избавились от 80 тысяч кубометров мусора Фото: Администрация Пуровского района
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В 2019 году жители Пуровского района убрали и вывезли с территорий поселений свыше 80 тысяч кубометров отходов. Как сообщили в местном управлении природоресурсного регулирования, в рамках санитарной отчистки береговых линий были обследованы порядка 43 км берегов рек Пяк-Пур, Пур и Харампур.

Только в Тарко-Сале из водоохранной зоны реки Пяку-Пур вывезено более 47 тысяч кубометров мусора. Работы по очистке береговых зон поддержали жители всех муниципалитетов. В итоге в акциях «Чистый берег», «Вода России» приняли участие более 500 пуровчан, они собрали более 200 кубометров отходов.

В рамках регионального проекта «Чистая страна» провели более 110 экологических мероприятий. Силами десяти тысяч жителей убрано 1669 кубометров мусора.

Помимо очистки территорий, в поселениях района высаживали деревья, проводили мастер-классы, вели культурно-просветительскую работу в школах и детских садах. В различных экологических мероприятиях задействовали более четырех тысяч детей и подростков.

В экологических акциях на территории района традиционно участвуют и предприятия топливно-энергетического комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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