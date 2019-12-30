Прокуратура Муравленко закрыла сайты с «учебным пособием» для уклонистов

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-30T15:07:50+03:00

В Муравленко закрыли сайты с «учебным пособием» для уклонистов Фото: prokyanao.ru

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Прокуратура Муравленко выявила два сайта с запрещенной информацией. На страницах интернет-порталов публиковались способы уклонения и освобождения от военной службы. Ресурсы были обнаружены в ходе мониторинга Сети сообщили в прокуратуре ЯНАО.

При этом законодательством запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная ответственность. Прокуратура направила в суд исковые заявления о признании информации запрещенной.

В результате суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. После этого доступ к указанным сайтам заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU