Прокуратура Муравленко закрыла сайты с «учебным пособием» для уклонистов
Прокуратура Муравленко выявила два сайта с запрещенной информацией. На страницах интернет-порталов публиковались способы уклонения и освобождения от военной службы. Ресурсы были обнаружены в ходе мониторинга Сети сообщили в прокуратуре ЯНАО.
При этом законодательством запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная ответственность. Прокуратура направила в суд исковые заявления о признании информации запрещенной.
В результате суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. После этого доступ к указанным сайтам заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU