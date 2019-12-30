В ямальскойм селе открыли библиотеку нового типа
В селе Антипаюта Тазовского района открыли библиотеку нового типа. Об этом сообщил Глава территории Василий Паршаков в своём аккаунте Инстаграм.
Как отмечает заведующая Татьяна Вакарина, более 30 лет посвятившая библиотечному делу, новое помещение кардинально отличается от старого и представляет собой не просто хранилище книг, а образовательный центр.
Как сообщили в администрации Тазовского района, библиотека в селе очень востребована - более 600 читателей постоянно приходят сюда почитать. На 134 квадратных метрах теперь представлены более девяти тысяч книг на любой вкус и возраст. Здесь же расположилась зона виртуальной реальности, детский уголок с бизибордом и гигантским конструктором.
Новое помещение и оборудование приобрели по инициативе самих жителей села. С такой просьбой они обратились к главе района в 2018 году. Предложение поддержал губернатор Ямала. Решение стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура».
Ранее сельская библиотека располагалась в доме культуры на 26 квадратных метрах. Теперь же она находится на первом этаже новостройки по улице Юбилейной. Жители села не скрывают своей радости и уже планируют поход в библиотеку всей семьёй.
ИСТОЧНИК KP.RU