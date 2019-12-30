В ямальскойм селе открыли библиотеку нового типа

СЕГОДНЯ 14:41 2019-12-30T14:43:51+03:00

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В селе Антипаюта Тазовского района открыли библиотеку нового типа. Об этом сообщил Глава территории Василий Паршаков в своём аккаунте Инстаграм.

Как отмечает заведующая Татьяна Вакарина, более 30 лет посвятившая библиотечному делу, новое помещение кардинально отличается от старого и представляет собой не просто хранилище книг, а образовательный центр.

Как сообщили в администрации Тазовского района, библиотека в селе очень востребована - более 600 читателей постоянно приходят сюда почитать. На 134 квадратных метрах теперь представлены более девяти тысяч книг на любой вкус и возраст. Здесь же расположилась зона виртуальной реальности, детский уголок с бизибордом и гигантским конструктором.

Новое помещение и оборудование приобрели по инициативе самих жителей села. С такой просьбой они обратились к главе района в 2018 году. Предложение поддержал губернатор Ямала. Решение стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура».

Ранее сельская библиотека располагалась в доме культуры на 26 квадратных метрах. Теперь же она находится на первом этаже новостройки по улице Юбилейной. Жители села не скрывают своей радости и уже планируют поход в библиотеку всей семьёй.

ИСТОЧНИК KP.RU