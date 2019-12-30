СЕГОДНЯ 14:25 2019-12-30T14:26:46+03:00

На Ямале прогнозируется сильный ветер в последний день года Фото: dgzp.yanao.ru

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 31 декабря 2019 года прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветер будет дуть юго-западного и южного направления со скоростью 8-13 м/с. Местами его порывы будут достигать 18-23 м/с. В последний день года будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Температура ночью -12…-17°C, днем воздух прогреется до -10…-15°C.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Спасатели рекомендует автолюбителям быть внимательнее на дороге в этот период, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение и рекомендуется воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий. При сильных порывах ветра стоит опасаться слабоукреплённых широкоформатных и ветхих конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU