2019-12-30T14:01:11+03:00
Общество

Скорая помощь Нового Уренгоя пополнилась современными автомобилями

Три спецмашины оснащены современным оборудованием
Анна Полякова
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Скорая помощь Нового Уренгоя пополнилась современными автомобилями Фото: depzdrav.yanao.ruСкорая помощь Нового Уренгоя пополнилась современными автомобилями Фото: depzdrav.yanao.ru
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Автопарк ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская ССМП» пополнился тремя автомобилями скорой медицинской помощи Ford класса С с медицинским оборудованием. Два автомобиля приобретены по региональному проекта ЯНАО «Безопасность дорожного движения» за счет средств окружного бюджета. Третий – на деньги учреждения.

Эти современные, укомплектованные в соответствии со стандартами оснащения автомобили помогут повысить уровень доступности оказания скорой медицинской помощи города Новый Уренгой.

Каждый из этих автомобилей оснащен аппаратом ЭКГ, дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких и другим современным оборудованием.

- Спецмашины используются для выезда к больным и пострадавшим, оказания им скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, - пояснили в медучреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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