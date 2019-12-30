СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-30T13:37:44+03:00

Глава Ямала встретился с архиепископом Салехардским и Новоуренгойским Фото: yanao.ru

Обсуждались опросы культуры и строительство храма в окружной столице

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил с владыкой Николаем, архиепископом Салехардским и Новоуренгойским вопросы культуры и укрепления нравственных ценностей. Во время личной встречи затронули тему строительства храма в окружной столице.

Владыка Николай пригласил главу региона на рождественский спектакль по мотивам сказки «12 месяцев» С.Маршака, который подготовили воспитанники салехардской воскресной школы.

Также архиепископ рассказал о благотворительной акции «Светлый ангел», которую организовала епархия совместно с благотворительным фондом «Ямине» и уполномоченным по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицыным.

Ученики воскресной школы, преподаватели и волонтеры подготовили продали около 600 работ. Собранные деньги перечислили в фонд «Ямине» на лечение детям. За 9 таких ярмарок уже удалось собрать около полутора миллионов рублей, причем ярмарка этого года принесла рекордную сумму – 580 тысяч. Владыка Николай подарил губернатору одну из работ с благотворительной ярмарки, сделанную руками воспитанников.

Дмитрий Артюхов интересовался ходом строительства кафедрального собора в Салехарде. В 2019 году внешний вид храма преобразился – практически закончена внешняя облицовка здания. Сейчас идут внутренние работы.

Участники встречи поздравили друг друга с предстоящими праздниками, пожелали успехов в делах.

ИСТОЧНИК KP.RU