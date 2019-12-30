2019-12-30T12:31:33+03:00
Общество

В Салехарде проверили расселенные дома на наличие новых хозяев

Анна Полякова
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В Салехарде проверили расселенные дома на наличие новых хозяев Фото: salekhard.orgВ Салехарде проверили расселенные дома на наличие новых хозяев Фото: salekhard.org
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В Салехарде межведомственная комиссия провела рейд по обследованию расселенных в этом году жилых домов. Проверяющие оценивали доступность помещений для посторонних лиц.

Совсем недавно один из таких домов по улице Глазкова 15 облюбовали бомжи, они самовольно подключились к сети электропитания, распивали спиртные напитки, в результате случился пожар. Тогда обошлось без жертв и пострадавших.

Чтобы не допустить подобной ситуации, 11 расселенных домов должны быть закрыты для посторонних. Обязанность обеспечить данное требование лежит на управляющих компаниях до момента сноса зданий, сообщили в администрации ямальской столицы.

- Необходимые работы проведены, доступ в здания заблокирован. На период новогодних праздников за каждым из 11 домов закреплен ответственный специалист, который будет контролировать ситуацию по несанкционированному проникновению в помещения. Вопрос находится на контроле у главы города, - прокомментировал первый заместитель главы города Олег Куруч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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