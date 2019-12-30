СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-30T11:46:55+03:00

Автодорога доступна для колесного транспорта до 20 тонн и до 35 тонн для гусеничного

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На сезонных трассах Ямала 30 декабря из-за погоды изменились условия проезда. Так, например, на ледовой переправе Салехард – Лабытнанги повысилась грузоподъемность. С 12:00 часов автодорога доступна для колесного транспорта до 20 тонн и до 35 тонн для гусеничных транспортных средств.

Как ранее сообщалось, с 8:30 закрыто движение по зимнику Надым - Салехард для всех видов транспорта в связи с плохими погодными условиями. Накануне, с 19:00 из-за сильного порывистого ветра приостановлено движение по зимнику Лабытнанги - Мужи - Азовы – Теги.

Движение по сезонной дороге Коротчаево - Красноселькуп разрешено движение всех транспортных средств общей массой до 30 тонн. Зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале не введен в эксплуатацию.

Сегодня, 30 декабря, на территории округа синоптики прогнозируют сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Днём ожидается -6…-11, местами -16С.

Дорожники призывают автомобилистов не выезжать на закрытые трассы, поскольку это опасно для жизни. По открытым зимникам рекомендуется двигаться организованными колоннами минимум из двух автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU