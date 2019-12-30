Пуровские пожарные спасли из горящего дома 10 человек

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-30T10:51:38+03:00

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В Тарко-Сале минувшей ночью с 29 на 30 декабря пожар застал врасплох спящих жильцов двухэтажного деревянного дома по улице Победы. Через считанные минуты спасатели были на месте вызова. В это время дым валил из подъезда.

Огнеборцы будили жильцов и выводили их из здания. Поначалу не сразу удалось найти очаг возгорания, как оказалось позже в ходе разведки, пожар произошёл в самодельном подвальном помещении в одной из квартир.

Пожарные спасли 10 человек, а возгорание удалось ликвидировать за 6 минут. В результате огнем повреждены стены и потолочное пространство подпола на площади 6 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет. Всего в тушении принимало участие 18 человек и 4 единицы спецтехники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU