2019-12-30T10:28:42+03:00
Общество

В Лабытнанги выстроят рейтинг событий 2019 года

Идеи принимаются по 20 января включительно
Анна Полякова
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В Лабытнанги выстроят рейтинг событий 2019 года Фото: lbt.yanao.ruВ Лабытнанги выстроят рейтинг событий 2019 года Фото: lbt.yanao.ru
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Жители Лабытнанги все вместе вспомнят главные события в городе и выстроят рейтинг 2019 года на портале «Живём на Севере». На платформе «Предлагай!» информационного ресурса стартовал сбор предложений, который называется «Провожая год ушедший…».

Как отмечают в администрации города, новогодний праздник - прекрасный повод с лёгкой ностальгией вспомнить самые яркие события минувшего года. Чем запомнился лабытнангцам 2019 год? Какое событие они считают достойным называться «событием года» - для себя, для города, для округа или вообще в глобальном смысле этого слова?

Идеи принимаются по 20 января включительно. Окончательный рейтинг будет представлен 3 февраля, после завершения этапа голосования.

Между тем, на платформе «Решай!» продолжается опрос «Граффити ко Дню Победы». В честь празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне фасад одного из жилых домов будет преображён в стиле граффити в рамках проекта инициативного бюджетирования. Горожане выбирают сюжет, подходящий для художественного воплощения на фасаде дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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