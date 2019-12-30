СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-30T10:05:33+03:00

На Ямале возбудили уголовное дело после гибели рабочих на месторождении Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

Пуровский межрайонный следственный отдел Су СКР по ЯНАО после гибели двух рабочих при производстве работ на Восточно-Таркосалинском месторождении возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщалось ранее, 27 декабря 2019 года около 23 часов при производстве работ на скважине месторождения произошло возгорание техники и оборудования. Во время ЧП погибли двое мужчин. Погибшие являлись помощниками бурильщика подрядной организации. Третий пострадавший с ожогами доставлен в больницу города Тарко-Сале.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия, выясняется причина возгорания техники. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU