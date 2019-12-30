Жители микрорайона Нового Уренгоя голосованием выбирают, каким спортом заняться

СЕГОДНЯ 09:50 2019-12-30T09:52:23+03:00

Из предложенных вариантов выбрать можно только один

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В Новом Уренгое для жителей микрорайона Лимбяяха стартовало голосование. На платформе «Решай» интернет-портала «Живем на Севере» начался новый опрос – «Какой спортивный объект жители района хотели бы видеть и считают необходимым у себя в районе?».

Предложено несколько вариантов ответов, из которых можно выбрать только один, пояснили в администрации города. В списке универсальный зал для занятий различными видами единоборств (бокс, греко-римская борьба, самбо и т.д.); игровой зал (волейбол, баскетбол, мини-футбол); тренажерный зал; тир для пулевой стрельбы; открытая многофункциональная спортивная площадка (роллердром, волейбольное поле, уличные тренажеры).

В мэрии уточнили, что можно предложить и свой вариант. Его нужно указать в комментариях. Опрос продлится до 19 января 2020 года, голосовать можно ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU