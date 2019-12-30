2019-12-30T09:02:12+03:00
Экономика

Ямальцы смогут пообщаться с Дедом Морозом по телефону

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Ямальцы смогут пообщаться с Дедом Морозом по телефонуЯмальцы смогут пообщаться с Дедом Морозом по телефону
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МТС запустила «прямую линию» для связи с главным зимним волшебником. Услышать в трубке поздравление от Деда Мороза и Снегурочки можно с 17 декабря 2019 по 31 января 2020 г. Позвонить главным героям зимнего праздника можно с любого номера и в любое время.

Жители ЯНАО, которую пользуются связью МТС, могут позвонить Деду Морозу на бесплатный короткий номер 0-2020. Абоненты остальных операторов тоже могут получить поздравления от сказочного дедушки, набрав номер +7(915) 005-2020: звонок будет тарифицироваться как звонок на московский номер МТС.

Дед Мороз спросит у вашего ребёнка имя, дождётся ответа и даст своё мудрое напутствие на следующий год. А затем слово возьмёт Снегурочка — у неё тоже есть своё поздравление.

Каждый позвонивший на новогодний номер Деда Мороза также получит SMS-сообщение со ссылкой на скачивание новогодних масок для Instagram, стикеров и открыток для популярных мессенджеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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