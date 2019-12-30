2019-12-30T08:55:49+03:00
Общество

В 2020 году лежбище моржей на Ямале очистят от металлолома

Уборка захламлённых территорий полуострова продолжится
Анна Полякова
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В 2020 году уборка захламлённых территорий на полуострове Ямал продолжится Фото: yanao.ruВ 2020 году уборка захламлённых территорий на полуострове Ямал продолжится Фото: yanao.ru
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Российский Центр освоения Арктики планирует в 2020 году продолжить уборку захламлённых территорий на Ямале.

Так, например, в начале лета пройдет очистка лежбища моржей, обнаруженного учёными в октябре и расположенного в 45 километрах от посёлка Харасавэй на северо-западном берегу Ямала. В этом районе уберут брошенные металлические бочки, лом чёрных металлов и деревянные постройки бывшей метеорологической станции - остатки прошлой хозяйственной деятельности.

К слову, такого массового скопления этих моржей, занесенных в Красные Книги России и Ямала, в округе до сих пор не наблюдалось.

В следующем году Российский Центр освоения Арктики продолжит также очистку захламлённой территории бывшего вахтового посёлка Харасавэй. На сегодняшний день там ликвидировано 30 аварийных строений из 64, сообщает правительство ЯНАО.

Собрано свыше 1500 тонн боя строительного кирпича и 900 тонн металлолома. Работы в посёлке ведутся в круглогодичном режиме с марта 2019 года силами 23 рабочих.

Строительные отходы утилизируются в мобильной инсинераторной установке. Металлолом разрезается и складируется на специально оборудованных площадках. Деревянные брусья пакетируются и складываются для передачи местному населению, ведущему традиционный образ жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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