В аэропорту Салехарда открыли новогоднюю музыкальную гостиную

СЕГОДНЯ 08:13 2019-12-30T08:17:28+03:00

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Ямальцев необычные новогодние сюрпризы ждут даже в дороге. Так, например, в зале ожидания аэропорта Салехарда появилась уютная фотозона, где каждый путешественник или провожающий может сделать памятные фото у новогоднего камина. На специально украшенном подиуме установили черное фортепиано, рядом под новогодней елкой кресло-качалка с пледом.

Каждый день в определенное время на импровизированной сцене звучит живая музыка в исполнении салехардских артистов.

Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Тем временем, как ранее писала «Комсомольская правда – Ямал», в Ноябрьске курсируют новогодние рейсы. Деда Мороза и Снегурочку можно встретить на маршрутах номер 2 и 8. А для маленьких пассажиров волшебные персонажи подготовили ещё и сюрпризы – сладкие подарки. Такие акции проходят по всему округу.

ИСТОЧНИК KP.RU