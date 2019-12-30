СЕГОДНЯ 07:53 2019-12-30T07:53:27+03:00

В Пуровском районе двое приезжих украли углеводорода на миллион рублей Фото: 89.мвд.рф

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В Пуровском районе задержали двоих мужчин за кражу углеводорода на миллион рублей. В СУ СКР по ЯНАО возбудили уголовное дело.

В декабре 2019 года на 144 км магистрального конденсатопроповода «Новый Уренгой-Сургут», проложенного на территории Пуровского района и принадлежащего коммерческой организации, произошло несанкционированное, самовольное подключение в магистральный провод. Это повлекло нарушение его нормальной работы.

Мужчины подыскали необходимое оборудование и емкости для хранения похищенного сырья и похитили нефтегазоконденсатной смеси объемом более 160 куб. метров. Ущерб, причиненный коммерческой организации, составил более 1 млн. рублей, что считается особо крупным размером.

Причастными к хищению оказались жители Республики Башкортостан 1979 и 1988 годов рождения. Задержанных заключили под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

- В ходе следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям других лиц, возможно также причастных к совершению данных преступлений, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU