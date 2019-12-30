СЕГОДНЯ 07:36 2019-12-30T07:38:07+03:00

На Ямале из-за непогоды закрыли два зимника Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Разрешено движение только по сенной трассе Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги

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На Ямале в связи ухудшением погодных условий приостановлена работа двух из четырех зимников. 30 декабря с 8:30 закрыто движение по сезонной трассе Надым – Салехард. Проезд по автодороге запрещен для всех видов транспорта. В районе зимника сильный порывистый ветер, недостаточная видимость, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Движение по трассе Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги закрыто с вечера 29 декабря. Погодные условия не соответствуют безопасному движению.

На зимнике Коротчаево - Красноселькуп разрешено движение всех транспортных средств общей массой до 30 тонн.

На зимнике Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале ведутся работы по установке границ проезжей части. Как только позволит толщина льда, тяжёлая техника выйдет на устройство трассы.

Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU