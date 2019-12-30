При пожаре на меторождении в ЯНАО погибли вахтовики
В Пуровском районе выясняют обстоятельства гибели двух рабочих на Восточно-Таркосалинском месторождении. Известно, что третий во время ЧП при производстве обгорел. В СУ СКР проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, 27 декабря 2019 года около 23 часов при производстве работ на скважине произошло возгорание. Двое мужчин не выжили, третий с термическими ожогами доставлен в больницу города Тарко-Сале. Все трое работали вахтовым методом. Огнем повреждено три автомобиля.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, выясняют причину возгорания. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU