В Ноябрьске могут появиться ярмарки выходного дня

СЕГОДНЯ 07:05 2019-12-30T07:05:58+03:00

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В Ноябрьске решают, нужны ли горожанам ярмарки выходного дня. Этот вопрос обсуждался на встрече предпринимателей с главой города Алексеем Романовым. Во время разговора подводили итоги года и строили планы на будущее. Местные предприниматели озаботились вопросом увеличения точек продажи своей продукции. Один из вариантов, который прозвучал, – это «Ярмарка выходного дня». «Будем думать, как это организовать», - сообщает на своей странице в Инстаграм мэр Ноябрьска. Он предлагает жителям города оставлять предложения в комментариях под новостью.

В частности, горожане могут выразить свое мнение о необходимости ярмарок, а также написать свои варианты о месте и времени их проведения.

Как отметили в администрации города, сегодня все желающие могут получить консультацию, а также сопровождение на всех этапах становления и развития бизнеса в центре «Мой бизнес». Здесь проводят мастер-классы, образовательные семинары, при этом наравне с приглашенными экспертами, опытом охотно делятся и бизнесмены местные. Только в этом году ноябряне показали себя на различных площадках - форумах, фестивалях, конкурсах. Результатом стали многочисленные награды.

ИСТОЧНИК KP.RU