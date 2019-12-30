Погода на Ямале 30 декабря: потеплеет, местами пройдет снег
В понедельник, 30 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 12 градусов, пасмурно, во второй половине дня ожидается снег. Ветер юго-западный 7 м/с.
В Ноябрьске -18 градусов, переменная облачность, днем – кратковременный снег. Ветер юго-западный 9 м/с.
В Новом Уренгое -16 градусов, пасмурно, снег будет идти до обеда. Ветер юго-западный 9 5 м/с.
В Надыме -14 градусов, переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер 9 м/с.
В Губкинском - 16 градусов, в первой половине дня пасмурно, пройдет снег, во второй – ясно и без осадков. Ветер юго-западный 9 м/с.
В Тарко-Сале - 16 градусов, переменная облачность, снег – в первой половине дня. Ветер юго-западный 7 м/с.
В Муравленко -17 градусов, днем - солнечно и без осадков. Ветер юго-западный 10 м/с.
В Лабытнанги -10 градусов, пасмурно, во второй половине дня ожидается снег. Юго-западный ветер 7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU