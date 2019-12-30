Погода на Ямале 30 декабря: потеплеет, местами пройдет снег

СЕГОДНЯ 05:28 2019-12-30T05:28:32+03:00

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В понедельник, 30 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 12 градусов, пасмурно, во второй половине дня ожидается снег. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Ноябрьске -18 градусов, переменная облачность, днем – кратковременный снег. Ветер юго-западный 9 м/с.

В Новом Уренгое -16 градусов, пасмурно, снег будет идти до обеда. Ветер юго-западный 9 5 м/с.

В Надыме -14 градусов, переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер 9 м/с.

В Губкинском - 16 градусов, в первой половине дня пасмурно, пройдет снег, во второй – ясно и без осадков. Ветер юго-западный 9 м/с.

В Тарко-Сале - 16 градусов, переменная облачность, снег – в первой половине дня. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Муравленко -17 градусов, днем - солнечно и без осадков. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Лабытнанги -10 градусов, пасмурно, во второй половине дня ожидается снег. Юго-западный ветер 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU