2019-12-29T19:22:45+03:00
Происшествия

В преддверии Нового года ямальские спасатели перешли в режим повышенной готовности

Усиление работы служб МЧС продлится все праздничные дни
Марина Васильева
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Фото пресс-службы главного управления МЧС России по ЯНАОФото пресс-службы главного управления МЧС России по ЯНАО
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Подразделения МЧС России по ЯНАО переведены в режим повышенной готовности. В усиленном режиме спасатели будут нести службу с 31 декабря 2019 года до 9 января 2020 года.

- Традиционная мера связана с проведением новогодних мероприятий и Рождественских каникул. Безопасность жителей Ямало-Ненецкого автономного округа в период проведения новогодних мероприятий будут обеспечивать 3708 сотрудников и 1156 единиц техники единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, - отметили в главном управлении МЧС России по ЯНАО.

Так добавили, что распорядительными документами предусмотрен перечень поручений, позволяющих обеспечить оперативное реагирование на возможные ЧС и происшествия в период новогодних праздников.

Так, подразделениям необходимо проверить состояние резервной техники, обеспечить готовность систем связи и оповещения личного состава подразделений МЧС России в случае ЧС, активизировать взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами в городах и районах и ряд других внутренних мер повышения боеготовности сил МЧС России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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