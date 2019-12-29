2019-12-29T15:24:52+03:00
Общество

Исправность и надежность школьных автобусов проверили в Пуровском районе

Автоинспекторы уделили особое внимание техническому состоянию транспорта
Марина Васильева
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Фото пресс-службы УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.Фото пресс-службы УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
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Сотрудники Госавтоинспекции Пуровского района проверили техническое состояние автобусов, осуществляющих перевозку детей. Повышенные меры безопасности принимаются в рамках профилактических мероприятий «Внимание – дети!».

Их цель - избежать чрезвычайных происшествий на дороге в период низких температур. При проверке особое внимание полицейских уделяется техническому состоянию транспортных средств. Проверяет исправность тормозной системы, внешних световых приборов, ремней безопасности и тахографов.

- Сотрудники технического надзора провели с водителями автобусов инструктаж, на котором обратили пристальное внимание на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, выбор оптимальной скорости с учетом дорожных и погодных условий, соблюдение режима труда и отдыха, - отметили в УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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