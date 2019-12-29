2019-12-29T11:00:14+03:00
Происшествия

В Салехарде спасатели эвакуировали из горящего дома четырех человек

Одна пострадавшая скончалась по пути в больницу
Марина Васильева
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Фото пресс-службы главного управления МЧС по ЯНАОФото пресс-службы главного управления МЧС по ЯНАО
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В Салехарде загорелся деревянный одноэтажный жилой дом на улице Красный октябрь. Пожар произошел около 8 часов утра. Огонь повредил постройку на площади 20 квадратных метров.

Уже спустя несколько минут пожарные прибыли на место вызова. На момент наблюдалось горение кровли дома. Спасатели эвакуировали из трех квартир четыре человека.

- Со слов жильцов в доме могли находиться еще люди. Было принято решение провести дополнительную разведку, в ходе которой была обнаружена и передана в карету скорой помощи женщина, - рассказали в главном управлении МЧС по ЯНАО.

В ведомстве добавили, что несмотря на усилия медиков, по пути следования в больницу женщина скончалась. На полную ликвидацию пожара огнеборцам понадобилось около получаса. Всего в тушении принимало участие 19 человек и 4 единицы спецтехники МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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