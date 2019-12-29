Погода на Ямале 29 декабря:

СЕГОДНЯ 08:43 2019-12-29T08:43:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 29 декабря 2019, на территории Ямало-ненецкого автономного округа будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха составит -28 градусов. Днем немного потеплеет.

Ближайшие сутки синоптики прогнозируют юго-восточный ветер со скоростью 4 м/c. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха - 98 %.

В Салехарде в этот день солнце будет редко показываться из-за облаков. Температура воздуха днем составит -9 градусов. Возможен небольшой снег и юго-западный ветер со скоростью 8,1-9,4 м/с.

В народном календаре – 29 декабря почитается память святого пророка Аггея, десятого из двенадцати малых пророков. Предки отмечали, что иней на Аггея предвещает теплые святки (7 января), и говорили: «Аггей иней сей», «а если иней рясный, то Ананий (30 декабря) будет ясным».

Если в этот день будет морозная погода, то она продержится до Крещения (19 января). Согласно народным наблюдениям, погода 29 декабря указывает на погоду грядущего апреля.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU