2019-12-28T21:35:55+03:00
Общество

Глава Салехарда посетил поселок Пельвож

На встрече Алексей Титовский выслушал просьбы и чаяния жителей
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города СалехардаФото пресс-службы администрации города Салехарда
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Глава Салехарда Алексей Титовский посетил с рабочим визитом поселок Пельвож. Он поздравил местных жителей с наступающим Новым годом и провел совещание темой которого стало развитие поселка и его действующая инфраструктура.

Вместе с заместителями Алексей Титовский, побывал на вертолетной площадке. Глава города убедился, что место посадки воздушного судна находится в нормативном состоянии, посадочные огни работают, площадка вычищена от снега, хорошо видно разметку.

В штатном режиме работает и дизельная электростанция. Дежурный рассказал главе города о работе - три дизель-генератора вырабатывают электричество на весь населенный пункт, на случай непредвиденной ситуации есть еще одна, четвертая установка.

Ответственные за противопожарную безопасность провели для главы города обзорную экскурсию по пожарному депо. Алексей Титовский осмотрел имеющуюся технику и побывал водохранилище. Сегодня у пожарных имеется одна специализированная машина УРАЛ, и несколько техники тракторного типа все машины исправны и находятся в рабочем состоянии.

- В первую очередь мы посмотрели, как работает система жизнеобеспечения поселка, это и электростанция, и пожарное депо, и ФАП, в целом замечаний нет. Следующим летом проведем электричество в часовню, чтобы там были свет и тепло. У местного населения существует проблема с питьевой водой, сейчас люди добывают ее сами из родника, нам необходимо подумать, как можно исправить данную ситуацию, - отметил Алексей Титовский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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