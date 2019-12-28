2019-12-28T17:06:47+03:00
Общество

Ноябрьске спасатели проверяют качество продаваемой в городе пиротехники

На сегодняшний день нарушений не выявлено
Марина Васильева
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Фото пресс-службы главного управления МЧС России по ЯНАОФото пресс-службы главного управления МЧС России по ЯНАО
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В Ноябрьске продолжаются рейдовые мероприятия по местам продажи пиротехники перед новогодними праздниками. Их проводят сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с представителем ГОиЧС администрации города.

Надзорные органы проверили документы на пиротехническую продукцию, наличие средств первичного пожаротушения, и действия персонала магазинов в случае пожара Пока в ходе рейдов нарушений не выявлено, в городе становится все меньше мест, где можно купить «палёную» пиротехнику, отметили в главном управлении МЧС России по ЯНАО.

В ведомстве отметили, что не всегда именно качество и сертификация продукции влияет на безопасность такого запуска праздничных ракет или петард. Во многом незнание и неумение использовать правильно пиротехнику может привести к несчастному случаю.

- Если не хотите испортить себе праздник и пополнить ряды печальной статистики, покупайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах и внимательно читайте инструкцию, - призывают спасатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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