Ноябрьске спасатели проверяют качество продаваемой в городе пиротехники

СЕГОДНЯ 17:03 2019-12-28T17:06:47+03:00

На сегодняшний день нарушений не выявлено

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске продолжаются рейдовые мероприятия по местам продажи пиротехники перед новогодними праздниками. Их проводят сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с представителем ГОиЧС администрации города.

Надзорные органы проверили документы на пиротехническую продукцию, наличие средств первичного пожаротушения, и действия персонала магазинов в случае пожара Пока в ходе рейдов нарушений не выявлено, в городе становится все меньше мест, где можно купить «палёную» пиротехнику, отметили в главном управлении МЧС России по ЯНАО.

В ведомстве отметили, что не всегда именно качество и сертификация продукции влияет на безопасность такого запуска праздничных ракет или петард. Во многом незнание и неумение использовать правильно пиротехнику может привести к несчастному случаю.

- Если не хотите испортить себе праздник и пополнить ряды печальной статистики, покупайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах и внимательно читайте инструкцию, - призывают спасатели.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU