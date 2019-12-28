Пассажиры из Нового Уренгоя больше суток прождали свой вылет в Москву

СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-28T13:22:02+03:00

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Борт, выполнявший рейс из Нового Уренгоя в Москву, должен был вылететь еще 27 декабря в 9 утра. Но по техническим причинам вылет несколько раз откладывали.

Так, сначала пассажиры прождали в аэропорту три часа, после чего им сообщили, что вылет переносится на 18 часов. Но и в это время, борт не поднялся в небо. Пассажирам рекомендовали вернуться в аэропорт рано утром 28 декабря.

- Три часа промариновали в самолете. Из самолета вывели без какой-либо информации, хотя, звали и командира корабля, никто не вышел. Перенесли рейс на 18.10 в итоге все приехали, снова прошли досмотр и толпились в накопителе провожая все рейсы. Дети уставшие, голодные!, - прокомментировала ситуацию одна из пассажирок рейса в социальных сетях.

По ее словам, самое ужасное в том, что билет нельзя было вернуть. «В итоге перенесли вылет на 7.30, но у людей уже просто нет веры, что авиакомпания выполнит свои обязательства», - негодует пассажирка.

Ее мнение разделили и другие. Еще один пользователь социальных сетей отметил, что многие пассажиры буквально были в истерике, поскольку опоздали на стыковочные рейсы в Таиланд и на поезда в других направлениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU