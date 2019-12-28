За 2019 год центр изучения Арктики обследовал более 100 гектаров ямальской земли

СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-28T10:10:07+03:00

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Центр изучения Арктики подвел итоги уходящего года. Ямальские ученые выполнили 28 научных работ. Ещё 11 исследований проведено совместно с научными коллективами Российской академии наук, университетами страны и зарубежными партнёрами.

За год сотрудники центра приняли участие в более 30 экспедициях. Опубликовали 84 статьи в журналах, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования.

Кроме того, за год учеными провели 23 летних и зимних экологических экспедиций, во время которых обследовали более 100 гектаров ямальской земли и 40 водных объектов. В химико-аналитической лаборатории Научного центра изучения Арктики изучено более 500 проб атмосферных осадков, воды, донных отложений и растительности.

- Результаты исследований представлены на научных конференциях и круглых столах. Готовятся аналитические записки в исполнительные органы власти о результатах экологического мониторинга и влиянии негативных факторов окружающей среды на здоровье ямальцев, - отметили в пресс-службе научного центра.

Там добавили, что важным направлением работы ямальских учёных на 2020 год остаётся изучение и сохранение языков и культуры коренных малочисленных народов Севера. В Научном центре изучения Арктики ведётся работа по изданию второго сборника «Фольклора ямальских ненцев», в котором будут собраны произведения устного народного творчества жителей Сеяхинской тундры, наполнению фольклорного архива народов, проживающих в округе.

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ИСТОЧНИК KP.RU