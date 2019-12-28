2019-12-28T08:19:02+03:00
Общество

Погода на Ямале 28 декабря: ожидается пасмурный день

Температура воздуха днем составит - 16 градусов
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства округаФото пресс-службы правительства округа
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Сегодня, 28 декабря, в Ямало-ненецком автономном округе будет немного пасмурно. Температура воздуха днем составит -16 градусов. Возможен небольшой снег.

Ближайшие сутки синоптики прогнозируют юго-восточный ветер со скорость 5 м/c. Атмосферное давление ожидается на уровне 761 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 96 %.

В народном календаре 28 декабря отмечается день священномученика Елевферия. Погода этого дня указывает на то, какой погода будет в марте предстоящего года. В старину обращали внимание на следующие приметы: если днём был сильный мороз, а к вечеру вдруг становилось теплее, значит настоящая стужа ещё впереди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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