На Ямале готовится к открытию третий из четырез зимников
В полночь 28 декабря на Ямале откроется еще один зимник. На сезонную трассу Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги пустят все виды транспорта массой до 10 тонн, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Напомним, минувшей ночью открыли зимник Надым – Салехард. Автодорога доступна для всех видов транспорта массой до 10 тонн.
Трасса Коротчаево - Красноселькуп для транспорта общей массой до 30 тонн работает с 10 декабря.
На зимнике Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале начать работы по устройству проезжей части пока не удаётся в связи с малой толщиной льда. Напомним, что около 95% трассы зимника проходит по льду, минимальная толщина которого сейчас составляет 38 см. Этого недостаточно для работы тяжёлой техники: для безопасной работы необходимо свыше 50 см. На КПП ведётся круглосуточное дежурство.
Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.
Также информация о зимниках размещается в разделе «Зимники» на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU