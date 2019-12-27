2019-12-27T15:47:39+03:00
Общество

На Ямале готовится к открытию третий из четырез зимников

На сезонную трассу Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги пустят все виды транспорта массой до 10 тонн
Анна Полякова
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На Ямале готовится к открытию третий из четырех зимников Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа Ямале готовится к открытию третий из четырех зимников Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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В полночь 28 декабря на Ямале откроется еще один зимник. На сезонную трассу Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги пустят все виды транспорта массой до 10 тонн, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напомним, минувшей ночью открыли зимник НадымСалехард. Автодорога доступна для всех видов транспорта массой до 10 тонн.

Трасса Коротчаево - Красноселькуп для транспорта общей массой до 30 тонн работает с 10 декабря.

На зимнике Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале начать работы по устройству проезжей части пока не удаётся в связи с малой толщиной льда. Напомним, что около 95% трассы зимника проходит по льду, минимальная толщина которого сейчас составляет 38 см. Этого недостаточно для работы тяжёлой техники: для безопасной работы необходимо свыше 50 см. На КПП ведётся круглосуточное дежурство.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

Также информация о зимниках размещается в разделе «Зимники» на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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