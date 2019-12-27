Творческие коллективы Ямала встретят новый год в «Артеке»
В Международном детском центре в воскресенье, 29 декабря, откроется 15-ая тематическая смена «Зимняя сказка Артека». Талантливые дети и творческие коллективы страны приедут в Крым, чтобы познакомить артековцев с традициями празднования Нового года и Рождества в разных регионах России и за рубежом.
Как рассказали в правительстве ЯНАО, в числе участников – воспитанники «Центра эстрадного творчества» Окружного Центра национальных культур из Салехарда и Образцовый хореографический ансамбль «Акварели» из Тарко-Сале.
Творческая смена в «Артеке» организована для сохранения и развития исторических традиций и культуры, поддержки талантливых детей.
Поездка ямальских творческих коллективов в Международный детский центр в Крыму организована департаментом внешних связей в рамках соглашения о сотрудничестве с Фондом поддержки МДЦ «Артек».
ИСТОЧНИК KP.RU