2019-12-27T15:10:53+03:00
Общество

Творческие коллективы Ямала встретят новый год в «Артеке»

Талантливые северяне познакомят сверстников с традициями празднования Нового года в Арктике
Анна Полякова
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В Международном детском центре в воскресенье, 29 декабря, откроется 15-ая тематическая смена «Зимняя сказка Артека». Талантливые дети и творческие коллективы страны приедут в Крым, чтобы познакомить артековцев с традициями празднования Нового года и Рождества в разных регионах России и за рубежом.

Как рассказали в правительстве ЯНАО, в числе участников – воспитанники «Центра эстрадного творчества» Окружного Центра национальных культур из Салехарда и Образцовый хореографический ансамбль «Акварели» из Тарко-Сале.

Творческая смена в «Артеке» организована для сохранения и развития исторических традиций и культуры, поддержки талантливых детей.

Поездка ямальских творческих коллективов в Международный детский центр в Крыму организована департаментом внешних связей в рамках соглашения о сотрудничестве с Фондом поддержки МДЦ «Артек».

ИСТОЧНИК KP.RU

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