Глава Ноябрьска поздравил получивших золотые значки ГТО

СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-27T14:24:52+03:00

Среди них не только спортсмены, но и муниципальные служащие, врачи, педагоги, люди старшего поколения

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Золотые значки ГТО получили 66 жителей Ноябрьска. Поздравил их с этим значимым достижением и вручил удостоверения глава города Алексей Романов.

Как рассказали в администрации Ноябрьска, за период реализации комплекса «Готов к труду и обороне» на его официальном сайте зарегистрировались 18627 ноябрян. Больше трех тысяч горожан выполнили комплекс ГТО на знак отличия: 1445 золотых, 1320 серебряных и 702 бронзовых.

В 2019 году зарегистрировались 5340, приняли участие 4489. За 9 месяцев 1362 жителя города, выполнив комплекс, получили значки: 640 золотых, 472 серебряных, 250 бронзовых. В январе подведут итоги за 4 квартал.

Глава города отметил, что среди получивших «золото» не только спортсмены, но и муниципальные служащие, врачи, педагоги, люди старшего поколения.

- У вас есть все основания гордиться результатами, а мы гордимся вами. Уверен, что каждый год количество участников комплекса ГТО будет расти. Желаю всем успехов и новых достижений!», - написал на своей странице в Инстаграм Алексей Романов.

ИСТОЧНИК KP.RU