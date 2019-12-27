Лесному фонду Ямала причинён ущерб на 400 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-27T14:08:36+03:00

За год было зафиксировано 327 лесонарушений

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Лесному фонду ЯНАО в результате незаконных действий в 2019 году причинен вред на общую сумму более чем 408,2 млн. руб. Взыскано 256 млн. руб. Такие данные были озвучены итоговое заседание межведомственной комиссии по борьбе с нарушениями в сфере лесного законодательства, которое прошло в Салехарде.

Как сообщили в окружном департаменте природно-ресурсного регулирования, в ходе надзорных мероприятий на территории округа было зафиксировано 327 лесонарушений. Речь идет о самовольном использовании лесных участков, незаконных рубках лесных насаждений и порче почв.

Комплексный анализ ситуации показал, что основная часть лесонарушений совершается предприятиями ТЭК при строительстве, эксплуатации линейных объектов, а также при выполнении работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых.

Указанными предприятиями и наносится основной вред лесам. Только в случае нефтеразливов в отчетном периоде ущерб, нанесенный лесному фонду, составил 346,8 млн. руб. или 84,9 % от общей суммы причиненного в 2019 году ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU