2019-12-27T13:50:32+03:00
Общество

Глава Пуровского района вручил новогодние подарки тундровичкам

Рядом с чумами и оленями кочевники водили хоровод вокруг ёлки
Анна Полякова
Поделиться:
Глава Пуровского района поздравил тундровичков с Новым годом Фото: puradm.ruГлава Пуровского района поздравил тундровичков с Новым годом Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

Глава Пуровского района побывал в Харампуровской тундре с новогодней миссией. В местности Коть-яха живут 35 детей. Для них и их ровесников из близлежащих стойбищ Андрей Нестерук привез Деда Мороза, Снегурочку и праздничные подарки.

Эта добрая традиция живет в районе уже много лет. Ежегодно в преддверии праздников намечается новая точка на карте, и глава летит проведать юных тундровиков, привезти им праздник, а заодно пообщаться с их родителями-оленеводами. Год назад подарки от главы района получали ребята из стойбища Падяшата, сообщили в администрации Пуровского района.

В Коть-яхе делегацию гостей во главе с Андреем Нестеруком и руководителем районного общественного движения «Ямал-Потомкам» Марией Климовой у вертолета встретили оленеводы. Под открытым небом, рядом с чумами и оленями детвора и взрослые водили хоровод вокруг украшенной ёлки.

Всем ребятам вручили новогодние подарки, а после глава района пообщался с работниками Харампуровской сельхозобщины. Оленеводы рассказали о работе и обсудили планы на будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Ноябрьска поздравил получивших золотые значки ГТО
Лесному фонду Ямала причинён ущерб на 400 миллионов рублей
Глава Пуровского района вручил новогодние подарки тундровичкам
Глава Ямала поздравил спасателей ЯНАО с профессиональным праздником
В Лабытнанги дизайнеры из Омска представили идеи благоустройства бульвара Победы
В Ноябрьске автобусы с 1 января 2020 года будут ходить по новому расписанию
Экипажи самых новогодних автобусов Нового Уренгоя наградили призами
Антитеррористическая комиссия проверила магазины Ямала
В Тазовском районе в новогодние каникулы пройдет 100 праздничных мероприятий
В Лабытнанги суд простил директора, задолжавшего 4 миллиона своим работникам
В Новом Уренгое утвердили четыре площадки для запуска пиротехники
В Надыме начали монтаж оборудования для обслуживания газомоторных автобусов
В Пуровском районе готовят к открытию ледовую переправу и зимник