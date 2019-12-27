Глава Пуровского района вручил новогодние подарки тундровичкам

СЕГОДНЯ 13:49 2019-12-27T13:50:32+03:00

Рядом с чумами и оленями кочевники водили хоровод вокруг ёлки

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Глава Пуровского района побывал в Харампуровской тундре с новогодней миссией. В местности Коть-яха живут 35 детей. Для них и их ровесников из близлежащих стойбищ Андрей Нестерук привез Деда Мороза, Снегурочку и праздничные подарки.

Эта добрая традиция живет в районе уже много лет. Ежегодно в преддверии праздников намечается новая точка на карте, и глава летит проведать юных тундровиков, привезти им праздник, а заодно пообщаться с их родителями-оленеводами. Год назад подарки от главы района получали ребята из стойбища Падяшата, сообщили в администрации Пуровского района.

В Коть-яхе делегацию гостей во главе с Андреем Нестеруком и руководителем районного общественного движения «Ямал-Потомкам» Марией Климовой у вертолета встретили оленеводы. Под открытым небом, рядом с чумами и оленями детвора и взрослые водили хоровод вокруг украшенной ёлки.

Всем ребятам вручили новогодние подарки, а после глава района пообщался с работниками Харампуровской сельхозобщины. Оленеводы рассказали о работе и обсудили планы на будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU