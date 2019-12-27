Глава Ямала поздравил спасателей ЯНАО с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 13:37 2019-12-27T13:37:22+03:00

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил спасателей с профессиональным праздником, который в России сегодня, 27 декабря.

«Ваша благородная и опасная работа – залог спасения человеческих жизней, природных ресурсов, материальных ценностей, образец мужества и профессионализма, ответственности и оперативности системы МЧ», - говорится в его торжественном обращении.

Глава региона отметил, что вопросы безопасности ямальцев, объектов и производств всегда находятся на серьёзном контроле у Главного Управления МЧС России по ЯНАО. Губернатор выразил уверенность в том, что взаимодействие между правительством округа, муниципальными службами и управлением будет продолжаться на высоком уровне

Дмитрий Артюхов поблагодарил коллективы спасательных подразделений Ямала за надёжность, слаженность действий и готовность прийти на помощь тем, кто попал в беду.

«Низкий поклон ветеранам службы за опыт и мастерство, наставничество молодых специалистов», - он также пожелал здоровья, благополучия, успехов в нелёгкой службе, а в преддверии Нового года – спокойных дежурств и сухих рукавов.

ИСТОЧНИК KP.RU