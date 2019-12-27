2019-12-27T12:56:29+03:00
Общество

В Ноябрьске автобусы с 1 января 2020 года будут ходить по новому расписанию

Новшество коснется трех маршрутов
Анна Полякова
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В Ноябрьске автобусы с 1 января 2020 года будут ходить по новому расписанию Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске автобусы с 1 января 2020 года будут ходить по новому расписанию Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске с 1 января 2020 года изменится расписание на трех автобусных маршрутах, сообщает предприятие «Пассажирские перевозки». Новшество коснется маршрутов №№5, 2, и 2 «а».

Ранее ноябряне на общественном транспорте могли добраться на автобусе №5 к Центру Духовно-нравственного воспитания пять раз. Сейчас по многочисленным просьбам жителей расписание скорректировали, и автобус будет следовать к этому пункту назначения семь раз, рассказали в администрации города.

- По маршрутам 2 и 2а изменились начальные и конечные пункты маршрутов. В обеденное время и в конце смены автобус по маршруту № 2 будет следовать до остановочного пункта «Улица Высоцкого», а по маршруту № 2 «а» - «Микрорайон 7»», - объясняют в отделе транспорта администрации города.

В том числе, в связи с обустройством светофорных объектов на перекрестках улиц Муравленко и Лиственная, а также улиц Изыскателей и Цоя увеличилось время прохождения автобуса по маршруту, что увеличило интервал движения автобусов на маршруте на 1 минуту. Ранее интервал был 11 минут, теперь - 12, - добавляют специалисты.

С подробным расписание движения автобусов можно ознакомиться на сайте МУП «ПП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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