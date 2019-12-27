Экипажи самых новогодних автобусов Нового Уренгоя наградили призами

СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-27T12:27:02+03:00

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Накануне Нового года муниципальное предприятие автомобильного транспорта Нового Уренгоя провело традиционный конкурс на лучшее оформление пассажирского автобуса.

Участие в творческом состязании приняли семь экипажей. Благодаря их фантазии автобусы преобразились. Елочные игрушки и мишура, электрические гирлянды, снежинки на окнах помогают пассажирам ощутить приближение сказочного праздника и поднять настроение уставшим в конце года горожанам.

Фото: администрация Нового Уренгоя

В автобусах появились уголки, оформленные в новогоднем стиле, елки, а в некоторых – даже Деды Морозы и Снегурочки. В костюмы сказочных персонажей переоделись водители и кондукторы. Прокатиться в таком волшебном автобусе, несомненно, очень приятно. Победителей творческого конкурса руководство МУПАТа отметило денежными призами.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, как в Губкинском в костюме Деда Мороза мэр поздравлял горожан, бесплатно подвозя на такси.

ИСТОЧНИК KP.RU