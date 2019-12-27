Антитеррористическая комиссия проверила магазины Ямала

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-27T12:02:32+03:00

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В торговых центрах и магазинах Ямала в этом году выявлено 24 нарушения, которые выявила окружная антитеррористическая комиссия. Протоколы были направлены мировым судьям, сообщает правительство ЯНАО.

Во время рейдов на объекты торговли проверялось наличие паспортов безопасности и соответствия их требованиям законодательства. 16 из них уже заплатили штрафы и привели документацию в порядок.

Всего на территории Ямала располагается 171 объект торговли. 130 из них имеют паспорта, ещё 41 паспорт находится на согласовании в правоохранительных органах.

Паспорт безопасности отражает сведения о состоянии антитеррористической защищённости объекта и содержит перечень мероприятий, направленных на недопущение террористических актов.

ИСТОЧНИК KP.RU