Антитеррористическая комиссия проверила магазины Ямала
В торговых центрах и магазинах Ямала в этом году выявлено 24 нарушения, которые выявила окружная антитеррористическая комиссия. Протоколы были направлены мировым судьям, сообщает правительство ЯНАО.
Во время рейдов на объекты торговли проверялось наличие паспортов безопасности и соответствия их требованиям законодательства. 16 из них уже заплатили штрафы и привели документацию в порядок.
Всего на территории Ямала располагается 171 объект торговли. 130 из них имеют паспорта, ещё 41 паспорт находится на согласовании в правоохранительных органах.
Паспорт безопасности отражает сведения о состоянии антитеррористической защищённости объекта и содержит перечень мероприятий, направленных на недопущение террористических актов.
ИСТОЧНИК KP.RU