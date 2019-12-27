2019-12-27T11:53:47+03:00
Общество

В Тазовском районе в новогодние каникулы пройдет 100 праздничных мероприятий

Уже на этой неделе северяне могут окунуться в атмосферу торжества
Анна Полякова
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В Тазовском районе в новогодние каникулы пройдет 100 праздничных мероприятий Фото: pixabay.comВ Тазовском районе в новогодние каникулы пройдет 100 праздничных мероприятий Фото: pixabay.com
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В Тазовском районе пройдут культурные, развлекательные и спортивные мероприятия, посвященные наступающего Нового года. Насыщенная программа ждет тазовчан и в предстоящие выходные.

В полдень 28 декабря в рамках окружной акции #Ямалновогодний на центральной площади районного центра пройдет театрализованный праздник – жители района увидят торжественное открытие ледового городка. Вместе с Белым Мишкой - символом Ямала - зажгут огни на главной Елке поселка, встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, примут участие в зимних забавах и играх на свежем воздухе.

На следующий день в Доме культуры районного центра юные жители района примут участие в сказочной программе о чудесах и магии. Для взрослых тазовчан в Новогоднюю ночь в Районном Доме культуры пройдет праздничная дискотека - начало программы в 01:30.

Развлекательные и спортивные мероприятия также пройдут в новогодние каникулы. Для любителей активного отдыха в праздничные выходные будет работать каток хоккейного корта «Орион», лыжная база, стрелковый тир и тренажерный зал спортзала «Молодежный».

Тазовчан также ждет танцевальная программа для молодежи, новогодний вечер для старшего поколения, детский театрализованный утренник и танцевальная программа в стиле восьмидесятых, дискотека для молодежи, игры для детей.

Праздничные мероприятия состоятся во всех поселениях района. В Газ-Сале пройдет развлекательная программа для детей, концерт учащихся музыкальной школы, мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки, медиа-выставка.

В селе Находка пройдет праздник для детей, развлекательная программа для молодежи, детская дискотека и танцевальные мероприятия для населения. Танцевальная программа, конкурсы для детей и час затей пройдут в Антипаюте, молодежный квест, этнографическое путешествие, выставка поделок и праздничный концерт – в Гыде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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